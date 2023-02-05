PSX Extreme’s Sunday News Round-Up #4

Episode 4 of PSX Extreme’s Sunday News Round-Up is up!
Full Sunday News Round-Up #4 Content
GIVEAWAY: FARMING SIMULATOR 2022 GIVEAWAY [PS4/PS5]
- THE LAST OF US SHOW RENEWED, WILL COVER PART II
- HORIZON MULTIPLAYER GAME WILL FEATURE CARTOONY STYLE
- HORIZON MULTIPLAYER PROJECT IN THE WORKS
- PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL FEBRUARY 2023 FREE GAMES LEAK
- PS5 SALES “EXPANDED SIGNIFICANTLY” COMPARED TO XBOX
- KNOCKOUT CITY IS SHUTTING DOWN THIS YEAR
- BACK 4 BLOOD RECEIVING NO MORE NEW CONTENT
- GRAN TURISMO 8 IS ALREADY IN THE WORKS