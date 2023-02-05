Sunday News Round-Up

PSX Extreme’s Sunday News Round-Up #4

February 5, 2023 Gabriel Stanford-Reisinger No Comments

Episode 4 of PSX Extreme’s Sunday News Round-Up is up!

Full Sunday News Round-Up #4 Content

GIVEAWAY: FARMING SIMULATOR 2022 GIVEAWAY [PS4/PS5]

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Gabriel's the main news man and manages all coverage for PSX Extreme. With nearly half a decade of news writing experience, he enjoy all forms of gaming and entertainment. Twitter

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