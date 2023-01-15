PSX Extreme’s Sunday News Round-Up #2

January 15, 2023 Gabriel Stanford-Reisinger No Comments

Episode 2 of PSX Extreme’s Sunday News Round-Up is up!

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Gabriel's the main news man and manages all coverage for PSX Extreme. With nearly half a decade of news writing experience, he enjoy all forms of gaming and entertainment. Twitter

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