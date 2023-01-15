PSX Extreme’s Sunday News Round-Up #2

Episode 2 of PSX Extreme’s Sunday News Round-Up is up!
Sunday News Round-Up #2 Content
- PS5 BUNDLE WITH TWO DUALSENSE CONTROLLERS DUE OUT IN FEBRUARY
- NAUGHTY DOG BOSS INSPIRED BY ELDEN RING
- BLOOBER TEAM HASN’T RULED OUT THE MEDIUM, OBSERVER SEQUELS
- PEOPLE CAN FLY BEHIND LEAKED XDEV SCI-FI RPG SHOOTER
- OCULUS FOUNDER “BLOWN AWAY” BY PSVR 2
- UBISOFT PROPOSED ACQUISITION OFFERS “LAUGHED AT” BY OTHER COMPANIES
- ASSASSIN’S CREED MIRAGE BRINGS US BACK TO BASICS
- PLAYSTATION BEATS XBOX AS UK’S PRIMARY CONSOLE, SURVEY FINDS
- PS5 CONSOLE EXCLUSIVE FORSPOKEN TAKES UP OVER 85GB
- DEAD SPACE FILM REPORTEDLY IN THE WORKS