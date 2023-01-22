PSX Extreme’s Sunday News Round-Up #3

Episode 3 of PSX Extreme’s Sunday News Round-Up is up!
Full Sunday News Round-Up #3 Content
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- HITMAN 3 OVER-PERFORMED IN FIRST YEAR SALES
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- THE LAST OF US MULTIPLAYER GAME NAUGHTY DOG’S “MOST AMBITIOUS PROJECT TO DATE” CLAIMS DRUCKMANN
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- UBISOFT PLANS TO RELEASE AT LEAST 5 PS5 GAMES BY MARCH 2024
- MARVEL’S AVENGERS HALTS CONTENT SUPPORT IN SEPTEMBER